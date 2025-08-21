إعلان

نتنياهو يوجه ببدء مفاوضات فورية لإنهاء الحرب بشروط مقبولة

08:59 م الخميس 21 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته "للبدء فورا" في مفاوضات لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة وفق الشروط المقبولة لإسرائيل.

وقال نتنياهو، عبر تسجيل مصور: "جئت اليوم إلى فرقة غزة لأُصادق على الخطط التي عرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي عليّ وعلى وزير الدفاع للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس".

وأشار إلى أن المفاوضات "ستُجرى بالتوازي مع عملية السيطرة على مدينة غزة"، وقال بعد أن عرض عليه الجيش الإسرائيلي اليوم خطط العملية: "هذان الأمران - هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع الأسرى- يسيران جنبًا إلى جنب". حسبما ذكرت "هيئة البث" العبرية.

وأشارت الهيئة، إلى أن المجلس الوزاري الأمني السياسي يعقد اجتماعًا الليلة لمناقشة تفاصيل توسيع العملية في غزة والتفاوض على اتفاق. بينما تظاهر أهالي الأسرى أمام المجلس الوزاري، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق.

