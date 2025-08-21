يتسحاق بريك: خطة احتلال مدينة غزة ستعود بكارثة على إسرائيل

وكالات

قال اللواء احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق بريك، الخميس، إن رئيس الأركان إيال زامير يدرك أن عملية "مركبات جدعون 2" قد تنتهي بالفشل وكثير من القتلى لقواته.

وأشار بريك، إلى أن عملية "مركبات جدعون 2" قد تؤدي إلى مقتل الأسرى الإسرائيليين دون هزيمة حماس، موضحا أن احتلال مدينة غزة سيؤدي لمقتل وإصابة كثير من الجنود من أجل البقاء السياسي للحكومة.

وأكد بريك، أن خطة الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة من شأنها أن تعود بكارثة على الجيش وإسرائيل، مشيرا إلى أن مقاتلي حماس لديهم أنفاق بمئات الأمتار في غزة ويمكنهم التحرك فيها بحرية.

وأوضح بريك، أنه يمكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار على مدينة غزة ولكن لا يمكنه فرض حصار على الأنفاق، مضيفا أن "بقاء الجيش فترة طويلة بغزة سيجعل الجنود عرضة للهجمات وحرب الاستنزاف".