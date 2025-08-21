نائب ترامب: تشكيل إيلون ماسك لحزب سياسي جديد غلطة فادحة



وكالات

اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، محاولة إيلون ماسك إنشاء حزب سياسي غلطة فادحة لأنه لا يستطيع شغل موقف وسط بين الجمهوريين والديمقراطيين، بعد عمله في إدارة دونالد ترامب.

كان رجل الأعمال ماسك قد أعلن في الخامس من يوليو، عن إنشاء حزب "أمريكا" في الولايات المتحدة.

وقال فانس: "أعتقد أن استمرار إيلون ماسك في مساعيه لإنشاء حزب ثالث سيكون غلطة فادحة، اعتقد أنه، سواء شاء أم أبى، سيتم النظر إليه من قِبَل أقصى اليسار على أنه مؤيد لليمين".

وأضاف: "فكرة أن إيلون يمكنه العودة إلى نوع من الأرضية الوسطى حيث يحبه كل من الديمقراطيين والجمهوريين لم تعد ممكنة بتاتا، لكني اعتقد أن ماسك قادر على التأثير على الحزب الجمهوري لدفع أفكاره إلى الأمام".

وتابع: "يمكنه محاولة إصلاح الحزب الجمهوري، ودفعه في الاتجاه الذي يراه مناسبا، قد لا تتفق معي أو مع رئيس الولايات المتحدة في أي شيء، ولكن لا تتظاهر بأنك قادر على إحداث فرق كبير عبر تشكيل حزب ثالث.

وأوضح: "أعتقد أن إيلون كان يمكن أن يحقق تأثيرا أكبر بكثير لو ظل مخلصا للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب، وعندما تظهر الخلافات، يجب أن يعبر عنها من الداخل وليس من الخارج".

ونفى ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال WSJ حول أن ماسك يفكر في دعم فانس إذا ترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2028.

وقال فانس: شاهدت هذه المقالة، ويمكنني أن أؤكد لكم أنها كاذبة تماما لم أتحدث قط مع ماسك أو أي متبرع آخر بشأن عام 2028، وفقا لروسيا اليوم.