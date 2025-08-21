مفاجأة قوية بانتظار "صاحب مزحة الأسد" مع عامل مصري في ليبيا



وكالات

باشرت النيابة العامة الليبية، تحقيقًا موسعًا عقب تداول تسجيلات مصورة أثارت جدلًا واسعًا، ظهر فيها أحد الأشخاص وهو يستعمل أسدًا مدربًا لترهيب عدد من الأفراد والاستهزاء بهم.

أوضحت النيابة في بيانها، أن المتهم لجأ إلى إغراء الحيوان المفترس بالضحايا الذين ظهروا في التسجيلات، ما أدى إلى بث الرعب في نفوسهم، في تصرف وصفته النيابة بأنه دالّ على "سخف عقل وفظاظة مرتكبه، واستخفافه بالإنسانية".

وأكدت النيابة في بيانها، أن مثل هذه الممارسات تترك آثارًا نفسية واجتماعية سلبية على الضحايا والمشاهدين على حد سواء.

وفور رصد الواقعة، أصدرت النيابة العامة أوامرها بالبحث عن المتهم وضبطه، وبالفعل تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض عليه وإحضاره للاستجواب، حيث جرى التحقيق معه بشأن ما نُسب إليه.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، مع التأكيد على أنه يواجه أيضا تبعات أحكام قضائية غيابية سابقة تقضي بسلب حريته لفترات بلغ مجموعها أربع عشرة سنة.

وشددت النيابة العامة على أنها ستواصل اتخاذ التدابير القانونية الرادعة ضد أي سلوك من شأنه تهديد أمن المجتمع أو الإخلال بالقيم الإنسانية، وفقا لروسيا اليوم.