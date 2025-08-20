حماس: نتنياهو هو المُعطل الحقيقي لأي اتفاق لوقف الحرب

وكالات

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة، مؤكدة أنها "إمعان في حرب الإبادة واستهتار بجهود الوسطاء للوصول إلى اتفاق هدنة".

وأكدت الحركة في بيان، الأربعاء، أنها وافقت على المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء، في حين تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المضي في حربها الوحشية ضد المدنيين" من خلال تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها.

وأشارت حماس، إلى أن تجاهل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقترح الوسطاء وعدم رده عليه يؤكد أنه "المعطل الحقيقي" لأي اتفاق، مضيفة أنه "لا يأبه لحياة الأسرى الإسرائيليين".

وشددت الحركة على أن العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة "ستفشل كما فشلت سابقاتها"، مؤكدة أن "احتلال غزة لن يكون نزهة".

ودعت حماس، الوسطاء إلى ممارسة "أقصى الضغوط" على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.