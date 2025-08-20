إعلام عبري: نتنياهو أمر بتقليص الجدول الزمني لاحتلال غزة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على غزة، على الرغم من موافقة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على مقترح صفقة الأسرى الذي لم تناقشه إسرائيل بعد.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يؤيد الخطوات العسكرية في غزة بدلا من الموافقة على صفقة جزئية، في حين تحذّر مصادر أمنية من إمكانية فقدان إمكانية الموافقة على صفقة في وقت لاحق.

وأكدت القناة العبرية، أن نتنياهو يحظى بدعم أمريكي لتوسيع نطاق الحرب في غزة، إذ يشير مقربون من رئيس حكومة الاحتلال أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف نفسه لم يعد يدعم الخطة التي اقترحها لوقف النار بغزة.

في المقابل، عبّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن مخاوفهم، إذ أن الفرصة سانحة لإطلاق سراح ما بين 8 إلى 10 أسرى أحياء في الوقت الحالي عبر صفقة، لكنهم يشددون على أن احتمال استسلام حماس أو تسليمها الأسرى بشكل طوعي صفر.

ويحذّر المسؤولون الأمنيون، من أن توسيع نطاق الحرب في الوقت الراهن مقامرة حقيقية وكبيرة قد تؤدي إلى مقتل الأسرى والجنود الإسرائيليين في غزة.