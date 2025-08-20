هولندا تدين خطة الاستيطان الإسرائيلية وتحذّر من تقويض حل الدولتين

وكالات

أدان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب ، قرار إسرائيل المضي قدما في خطتها الاستيطانية غير القانونية "إي 1".

وقال وزير الخارجية الهولندي، خلال تصريحات إعلامية، إن الخطة الاستيطانية ستقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين وتشكل انتهاكا صريحًا للقانون الدولي.

وأكد فيلدكامب، أن الخطة الاستيطانية سوف تجعل من قيام دولة فلسطينية مستقبلية أمرا شبه مستحيل، مطالبًا إسرائيل بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض حل الدولتين.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أقرّت صباح اليوم، مشروعاً استيطانياً شرق القدس يُعرف باسم مخطط "إي 1"، وهو المشروع الذي حذّر المجتمع الدولي من أنه سيؤدي إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.