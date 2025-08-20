إعلان

هولندا تدين خطة الاستيطان الإسرائيلية وتحذّر من تقويض حل الدولتين

07:52 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أدان وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب ، قرار إسرائيل المضي قدما في خطتها الاستيطانية غير القانونية "إي 1".

وقال وزير الخارجية الهولندي، خلال تصريحات إعلامية، إن الخطة الاستيطانية ستقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين وتشكل انتهاكا صريحًا للقانون الدولي.

وأكد فيلدكامب، أن الخطة الاستيطانية سوف تجعل من قيام دولة فلسطينية مستقبلية أمرا شبه مستحيل، مطالبًا إسرائيل بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض حل الدولتين.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أقرّت صباح اليوم، مشروعاً استيطانياً شرق القدس يُعرف باسم مخطط "إي 1"، وهو المشروع الذي حذّر المجتمع الدولي من أنه سيؤدي إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كاسبار فيلدكامب وزير الخارجية الهولندي إسرائيل الضفة الغربية الخطة الاستيطانية الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان