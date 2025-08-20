إعلان

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على شركات روسية.. وموسكو ترد بالمثل

06:18 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على شركات روسية.. وموسك

وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية في بيان، فرض عقوبات جديدة على شركات ومنصات روسية، في خطوة تصعيد ضد النظام الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ووجهت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، اتهامات مباشرة للمنصات الروسية بمحاولة استغلال أنظمة مالية وشبكات تشفير في قيرغيزستان.

وردًا على العقوبات البريطانية، فرضت موسكو من جانبها عقوبات مضادة على 21 مواطنا بريطانيا، وفقًا لما نقلته و"كالة تاس" عن الخارجية الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه وزعماء أوروبيون يبحثون فرض عقوبات جديدة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضمن الضغوط التي يمارسونها لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

الحكومة البريطانية موسكو الخارجية الروسية بوتين الحرب في أوكرانيا العقوبات البريطانية
