إسبانيا: احتلال غزة ليس طريقًا للسلام وندعوا لوقف إطلاق نار فوري

وكالات

وصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ما يجري في قطاع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية بأنه خرق للقانون الدولي، داعيا لوقف إطلاق نار فوري داخل القطاع.

وخلال تصريحات إعلامية، اليوم الإربعاء، أكد ألباريس، أن خطة احتلال إسرائيل لقطاع غزة بالكامل لن يكون طريقا للسلام.

وفي وقت سابق، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإسراع في إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، مؤكدًا على أن إنهاء الحرب في غزة سيكون بشروط إسرائيل فقط.

وصدق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، على خطط احتلال مدينة غزة بناء على قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الأخير.