بسبب محادثات أوكرانيا.. ترامب يلغي زيارة لنادي الجولف الخاص به

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة لنادي الجولف الخاص به في نيوجيرسي لتجنب تشتيت انتباهه عن المشاورات بشأن حل النزاع الأوكراني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "عادة ما يكون هذا هو الوقت الذي يأخذ فيه الرئيس إجازة، لكن ليس ترامب".

وأضافت: "كان هناك نقاش حول أن ترامب سيعمل انطلاقا من النادي لبضعة أسابيع، لكنه قرر عدم القيام بذلك".

وتابعت: "إنه رجل يركز على مهامه، يريد المضي قدما وإنجاز الأمور بسرعة، يريد أن يطرق الحديد وهو حامٍ"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت ليفيت أن الرئيس الأمريكي ألغى الخطط بسبب "المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية".

يأتي ذلك بعد يوم على استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لقاء ضمّ زيلينسكي وعددا من قادة الاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى احتمال عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وزيلينسكي برعاية واشنطن إذا أحرزت المفاوضات تقدما.

وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أجرى ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين مساء الاثنين استمرت نحو 40 دقيقة تقريبا، أطلع الرئيس الأمريكي خلالها نظيره الروسي على نتائج مباحثاته مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية.