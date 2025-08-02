اسكتلندا: هناك إبادة جماعية في غزة ولا يمكن إنكار ذلك

وكالات

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني، السبت، إن من الواضح تماما أن هناك إبادة جماعية في غزة ولا يمكن إنكار ذلك.

وأشار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إلى أن المجاعة في غزة نتيجة سعي متعمد لاستبدال ما يسمى مؤسسة "غزة الإنسانية" بالمنظومة الأممية.

وأكد لازاريني، أن آلية المساعدات الحالية المتمثلة في "غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، دوافعها سياسية ومسؤولة عن استشهاد نحو 1400 جائع في القطاع.

وأوضح لازرايني، أن الوضع تفاقم بمنع الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى غزة منذ 5 أشهر، مؤكدا أن تهميش وإضعاف الأونروا لا علاقة له بادعاءات تحويل المساعدات إلى جماعات مسلحة.

وشدد المفوض العام للأونروا، على أن إضعاف الوكالة الأممية متعمد للضغط الجماعي ومعاقبة الفلسطينيين لمجرد بقائهم في غزة.