موسكو- (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل نحو 1250 عسكريا أوكرانيا على مختلف المحاور، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في دونباس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، أن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني توزعت على النحو التالي: أكثر من 175 عسكريا في سومي وخاركوف، علاوة على أكثر من 230 في خاركوف ودونيتسك، وقرابة 150 في دونيتسك، وأكثر من 410 عسكريين في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الوسط" في دونيتسك ودنيبروبيتروفسك، ونحو 205 عسكريين في منطقة مسؤولية "الشرق" في دونيتسك وزابوروجيه ودنيبروبيتروفسك، وأكثر من 80 عسكريا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر" في خيرسون وزابوروجيه.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت قنبلة جوية موجهة و338 طائرة مسيّرة معادية خلال العمليات، كما وجهت القوات الروسية ضربة دقيقة ومركبة للقوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه ودونيتسك، اللتين انضمتا إلى روسيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار التقدم على جميع المحاور.