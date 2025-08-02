حزب الله اللبناني يشيع 3 قتلى سقطوا في قصف إسرائيلي على الجنوب



بيروت- (د ب أ)

شيع حزب الله اللبناني 3 قتلى ارتقوا في قصف جوي اسرائيلي منذ يومين على مناطق في الجنوب والبقاع.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت، "شيع حزب الله في بلدة كفرملكي وجباع ، و بلدة سحمر – البقاع الغربي، ثلاثة شهداء ارتقوا في العدوان الجوي الاسرائيلي منذ يومين".

وطبقا للوكالة : "استهلّ التشييع الحاشد بالقسم والعهد والوفاء على وقع هتافات مؤيدة للمقاومة وأمينها العام الشيخ نعيم قاسم".

وتقدمت مراسم التشييع الفرق الكشفية وصور القادة بمشاركة واسعة من الشخصيات والفاعليات والأهالي.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن مساء أول أمس الخميس سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه وأدت إلى سقوط أربعة قتلى .

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.