زلزال بقوة 5 ,5 درجة يضرب شمال باكستان

إسلام آباد- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5 ,5 درجة أجزاء من شمال باكستان ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وذكرت المراكز المعنية برصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترا، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم السبت.

وشعر سكان بيشاور ومناطق مجاورة، بما في ذلك أقاليم سوات ومالاكاند ودير وماردان وهاريبور وأبوت آباد بالزلزال.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية في إسلام آباد إن الزلزال وقع في الساعة الثانية وثلاث دقائق صباحا.

والزلزال الذي وقع اليوم هو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي ضربت شمال باكستان في الأشهر الأخيرة، ومعظمها لها صلة بمنطقة هندو كوش في أفغانستان.