إعلان

زلزال بقوة 5 ,5 درجة يضرب شمال باكستان

10:30 ص السبت 02 أغسطس 2025

مقياس ريختر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إسلام آباد- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5 ,5 درجة أجزاء من شمال باكستان ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وذكرت المراكز المعنية برصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترا، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم السبت.

وشعر سكان بيشاور ومناطق مجاورة، بما في ذلك أقاليم سوات ومالاكاند ودير وماردان وهاريبور وأبوت آباد بالزلزال.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية في إسلام آباد إن الزلزال وقع في الساعة الثانية وثلاث دقائق صباحا.

والزلزال الذي وقع اليوم هو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي ضربت شمال باكستان في الأشهر الأخيرة، ومعظمها لها صلة بمنطقة هندو كوش في أفغانستان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال باكستان مقياس ريختر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان