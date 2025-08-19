بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج المحادثات مع ترامب

وكالات

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على نتائج المحادثات الأخيرة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) :"جرى اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضافت (واس): "في بداية الاتصال، أطلع الرئيس الروسي، ولي العهد السعودي، على نتائج المحادثات الأخيرة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب"، مشيرًة إلى أن الرئيس بوتين، جدد شكره وتقديره لموقف المملكة الثابت ولمساعي ولي العهد البناءة لإحلال السلام.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي كسبيل لحل الخلافات الدولية.

وقالت (واس) إن الجانبين السعودي والروسي بحثا خلال الاتصال مجالات التعاون القائمة بين المملكة وروسيا في عدد من المجالات وفرص تعزيزها.

يشار إلى أن السعودية تحافظ على علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، واستضافت في شهر فبراير الماضي محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف و مسؤولين روس بقيادة وزير الخارجية سيرجي لافروف حول سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا في شهر فبراير العام الجاري.

كما قامت بوساطة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت في سبتمبر 2022 عن إطلاق سراح 200 أسير أوكراني.