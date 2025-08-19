تقارير: بوتين اقترح لقاء زيلينسكي في موسكو خلال اتصاله بترامب

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو خلال اتصاله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم، رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الالتزام بعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه امتنع عن استبعاد إجراء المزيد من المحادثات.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام الروسية الرسمية، ماطل لافروف بشأن لقاء ثنائي محتمل بين بوتين وزيلينسكي، وهو ما دعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما قالت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال لافروف يوم الثلاثاء "يجب إعداد أي اتصالات تشمل كبار المسؤولين بأقصى قدر من العناية".

وأكد لافروف "نحن لا نرفض أي شكل من أشكال العمل، لا الثنائي ولا الثلاثي"، دون الالتزام بأي منها.

وبعد اجتماعه مع زيلينسكي وزعماء أوروبيين في البيت الأبيض يوم الاثنين، تحدث ترامب مع بوتن عبر الهاتف لمناقشة عقد لقاء بين الزعيم الروسي وزيلينسكي.

حتى الآن، قال الكرملين فقط إنه مستعد "لرفع مستوى" الوفد الذي يرسله إلى الاجتماعات مع أوكرانيا، لكنه لم يذكر ما إذا كان هذا يعني أن بوتن مستعد للقاء زيلينسكي.