رفع دعوى قضائية على طبيب سعودي في هجوم دهس بألمانيا

05:31 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

حادث الدهس في ألمانيا

ماجدبورج - (د ب أ)

رفع الإدعاء العام الألماني في مدينة ناومبورج دعوى قضائية على الطبيب السعودي طالب ع. على خلفية هجوم الدهس الذي وقع في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجدبورج.

ويوجه الإدعاء العام لطالب اتهامات من بينها قتل ستة أشخاص والشروع في قتل 338 شخصا آخرين.

وكان الهجوم أسفر عن مقتل خمس نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و75 عاما بالإضافة إلى طفل صغير يبلغ من العمر تسعة أعوام، كما تحمله النيابة العامة المسؤولية عن إحداث إصابات بدنية خطيرة.

يُذْكَر أن المتهم قام في 20 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بمداهمة سوق عيد الميلاد في ماجدبورج بسيارته، وأفاد الادعاء العام بأن الهجوم استغرق دقيقة واحدة وأربع ثوانٍ.

وكان الطبيب البالغ من العمر 50 عامًا يقود سيارة مستأجرة بقوة 340 حصانًا. وكان ينطلق بالسيارة في السوق بسرعة وصلت إلى 48 كيلومترًا في الساعة، وبحسب المعلومات، فإن إجمالي عدد المتضررين من الحادث بلغ 344 شخصًا.

ولم يتحدد بعد موعد بدء المحاكمة. ومن المقرر أن يكتمل بناء مبنى محكمة مؤقت جديد في سبتمبر المقبل، وتقع قاعة البناء الخفيف على أرض مملوكة للولاية في ماجدبورج.

