العربية: إسرائيل ترفض المقترح الأخير بشأن غزة

04:35 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن سياسة تل أبيب "ثابتة ولم تتغير"، مشددا على أن إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى لديها، والبالغ عددهم 50 أسيرا، وفق المبادئ التي أقرها المجلس الوزاري المصغر لإنهاء الحرب.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان أن المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دخلت مرحلتها "الحاسمة والنهائية"، مضيفا: "لن نترك أي أسير خلفنا".

كانت "العربية" بثت خبرا عاجلا يفيد بأن نتنياهو طالب بالإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، مشيرة إلى أنه رفض المقترح الأخير المتعلق بملف غزة، رغم موافقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عليه.

بنيامين نتنياهو رفض مقترح غزة إسرائيل الإفراج عن جميع الأسرى إنهاء الحرب
