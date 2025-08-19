ترامب: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا ومخاوف روسيا الحدودية مشروعة

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن يتعامل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل جيد، وأن يظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بعض المرونة.



وقال ترامب، إن الوضع سيكون صعبًا إذا لم يتعامل بوتين بشكل جيد، موضحًا أنه سيكون على الرئيسين الروسي والأوكراني اتخاذ القرار و"لهذا أعمل على ترتيب اجتماع".



وشكك ترامب في نوايا الرئيس الروسي بشأن الرغبة في إبرام اتفاق، قائلًا: "ربما لا يريد بوتين إبرام اتفاق والأمر سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين".



وتابع: "أوباما (الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما) منح روسيا شبه جزيرة القرم وهي خسارة فادحة لأوكرانيا وتسببت في كثير من الكراهية التي نراها اليوم".



وذكر الرئيس الأمريكي، أن بعض الدول الأوروبية تريد نشر قواتها على الأراضي الأوكرانية و"سننظر في المسألة في حينها"، مشيرًا إلى أن ما يمكن للولايات المتحدة تقديمه في هذا الشأن هو "غطاء جوي".



وفي الوقت ذاته، أوضح ترامب، أن روسيا محقة في طلب ألا يكون هناك "عدو" على حدودها، لافتًا إلى أن أوكرانيا ستحصل على الكثير من الأراضي و"ستعود إلى الحياة في حال إتمام اتفاق السلام مع روسيا".



وأكد أنه سيكون هناك شكل من أشكال الضمانات الأمنية لأوكرانيا ولكن ليس من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفًا "أضمن لكم بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة ألا نقوم بنشر قواتنا على الأراضي الأوكرانية".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لطالما كانت أوكرانيا منطقة عازلة بين الناتو وروسيا ولا يمكن تغيير ذلك الوضع".