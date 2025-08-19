إعلان

مقتل عنصري أمن بهجوم مسلح في غرب سوريا

09:39 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

الأمن  الداخلي السوري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

دمشق- (د ب أ)

لقي عنصران من الأمن الداخلي السوري حتفهما في هجوم مسلح استهدف دورية بمدينة طرطوس، غربي البلاد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الثلاثاء عن مصدر أمني في طرطوس قوله :"بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي في مدينة طرطوس بسيارة مشبوهة مركونة بجانب الطريق، اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، فقام أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى استشهاد عنصرين".

وأضاف المصدر أن "المسلحين المجهولين الذين كانوا في السيارة لاذوا بالفرار، والجهات المختصة تعمل على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاؤهم العادل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمن  الداخلي السوري هجوم مسلح بمدينة طرطوس هجوم مسلح في غرب سوريا مقتل عنصري أمن بهجوم مسلح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية الأولى اليوم