

وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت شمال غربي باكستان منذ منتصف الشهر الجاري إلى 348 قتيلا، وسط استمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة ما ينذر بفيضانات إضافية.

وأعلنت إدارة مواجهة الكوارث الباكستانية، أن جميع الأجهزة الحكومية تواصل جهودها الإغاثية، لكن حجم الكارثة جعل الاستجابة لا تزال في مراحلها الأولى، مؤكدة أن المتضررين بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة وفورية.

ودعت هيئة الأرصاد السكان المقيمين قرب ضفاف الأنهار إلى مغادرة منازلهم فورا والانتقال إلى مناطق أكثر أمانا، محذرة من استمرار المخاطر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بحسب وفا.

من جانبها، أفادت مصادر محلية بأن عدد المفقودين لا يزال مرتفعا، وأن الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث.