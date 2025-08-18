ماكرون: أوروبا يجب أن تكون حاضرة في محادثات ترامب وبوتين وزيلنسكي

وكالات

بينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عقد اجتماع ثلاثي يجمعه بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة توسيع دائرة المحادثات لتشمل زعيمًا أوروبيًا على الطاولة.

وقال ماكرون: "أعتقد أنه في متابعة هذا الأمر قد نحتاج إلى اجتماع رباعي، فعندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية بأسرها".

وترى شبكة سي إن إن أن ترامب لن يتقبل هذه الفكرة في المدى القريب، في وقت يركز جهوده على إنهاء الحرب عبر صيغة ثلاثية، مشيرًة إلى أن رؤية ماكرون تبرز حجم المخاطر التي تواجهها أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا وحدها، في محادثات تسوية الحرب الدائرة.