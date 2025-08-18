إعلام عبري: إسرائيل تسلمت رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تسلمت رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجاء ذلك بعد ساعات من إبلاغ حركة حماس الوسطاء من قطر ومصر بموافقتها على المقترح المقدم يوم أمس الأحد.

وتعقيبًا على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تواجه "ضغطا هائلا" في الوقت الحالي، مضيفا أنه يتابع الأنباء عن المفاوضات عن كثب.

وبحسب مصدر في الحركة، ينص المقترح على وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يوماً، يعيد خلاله الجيش الإسرائيلي تموضع قواته بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما يتضمن الاتفاق تبادل أسرى فلسطينيين مقابل نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال فترة الهدنة، على أن يشكل هذا المسار بداية لمفاوضات أوسع للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.

وأكد المصدر أن هذه الصيغة تمثل أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان غزة من التصعيد الإسرائيلي في القطاع، مشيراً إلى أن الخطوة تمهد الطريق نحو حل شامل للأزمة.