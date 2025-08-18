ترامب: لا عودة للأسرى إلا بعد تدمير حماس



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يتم عودة الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة إلا بعد مواجهة حركة حماس وتدميرها.

ونسب ترامب فضل إطلاق سراح بعض الأسرى إلى نفسه، قائلًا: "أنا من فاوض وحرر مئات الأسرى وأطلق سراحهم إلى إسرائيل والولايات المتحدة".

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن فرص النجاح ستزيد كلما جرى الإسراع في مواجهة حماس وتدميرها، وفق قوله. وأضاف "أنهيت 6 حروب في 6 أشهر فقط ودمرت المنشآت النووية الإيرانية".