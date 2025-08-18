إعلان

الركاب ينجون بأعجوبة.. شرطة جورجيا تقبض على طيار "مخمور" |فيديو

12:26 م الإثنين 18 أغسطس 2025

شرطة ولاية جورجيا

وكالات

ألقت شرطة ولاية جورجيا، في يناير الماضي، القبض على طيار في شركة ساوث ويست بتهمة محاولته الطيران تحت تأثير الكحول.

وظهر مقطع فيديو نشرته جهات إنفاذ القانون، يوم الخميس، أن طيارًا يُسمى ديفيد ألسوب، في شركة ساوث ويست للطيران خرج من قمرة القيادة وألقي القبض عليه.

وقال ألسوب، إنه لم يتناول سوى "بضع زجاجات من الخمر" في الليلة السابقة، لكن الشرطة قالت إنه كان يُشتم رائحة الكحول قبل وقت قصير من موعد رحلته المقررة، وفقًا لشبكة "إن بي سي" نيوز .

وكان ديفيد ألسوب على بعد دقائق من قيادة الرحلة 3772 من مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي، المتجهة من ولاية جورجيا إلى شيكاغو، عندما واجهته شرطة المطار على جسر الطائرة في حوالي الساعة 6 صباحًا يوم 15 يناير ، وفقًا لتقرير إدارة شرطة مقاطعة تشاتام.

ويبدو أن الركاب على متن الطائرة البالغ عددهم أكثر من 300 مسافر نجوا بأعجوبة، إذ كان الطيار على وشك الإقلاع قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

