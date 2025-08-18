إعلان

أحدث هجوم من نوعه.. 7 قتلى إثر إطلاق نار في الإكوادور

04:42 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

الإكوادور

وكالات

قتل 7 أشخاص على الأقل في إطلاق نار في قاعة للبلياردو في الإكوادور، بحسب ما أفادت الشرطة، في أحدث هجوم من نوعه في ظل تصاعد عنف العصابات.

وأفادت الشرطة، أن 7 أشخاص قتلوا جراء طلقات نارية في القاعة الواقعة في حي يعرف بالحياة الليلية النشطة في مدينة سانتو دومينجو، على مسافة 150 كيلومترا غرب العاصمة كيتو.

قالت الكولونيل بياتريس بينافيدس، إن عمليات بحث تجرى لتحديد هوية مرتكبي هذا العمل العنيف، مضيفة أنه تم ضبط أسلحة في موقع إطلاق النار.

ووفقا للتحقيقات الأولية، استهدف الاعتداء زعيم عصابة محلية يلقب راستا خلال وجوده داخل قاعة البلياردو وكان من بين الضحايا، وفقا للغد.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على الانترنت وقيل إنها ملتقطة من كاميرات المراقبة في المكان، عددا من المسلحين الذين وضعوا أقنعة سوداء، يطلقون النار على رجلين كانا يقفان عند مدخل قاعة البلياردو، ما دفع العديد من المارّة إلى الركض هربا.

بعد ذلك، دخل المسلحون إلى القاعة وواصلوا إطلاق النار، وفرّوا من المكان قبل وصول سيارات الشرطة.

