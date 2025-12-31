أدى إلى تسرب سائل الكبريت.. خروج 31 عربة قطار عن القضبان في أمريكا



وكالات

خرج قطار للشحن عن مساره، اليوم الأربعاء، في ولاية كنتاكي الواقعة في وسط شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى تسرّب مادة سائل الكبريت.

وأشار وزير النقل الأمريكي شون دافي على منصة إكس، إلى خروج 31 عربة قطار عن السكة قرب الحدود بين ولايتي كنتاكي وتينيسي.

وقال دافي: "إن عربة قطار واحدة تسرّب منها الكبريت المصهور، ولم تُسجل أي إصابات".

أفادت محطة "ويكت" (WEKT) الإذاعية المحلية بوجود 4 من أفراد الطاقم في القطار عند وقوع الحادث.

وأظهرت صورة جوية من الموقع، عربات قطار منقلبة جنبا إلى جنب وحمولات متناثرة في حقل بمنطقة ريفية.

وقال حاكم كنتاكي آندي بشير، إن خروج القطار عن السكة في مقاطعة تود في الولاية، استدعى إصدار الهيئة المحلية لإدارة الطوارئ أمرا بالاحتماء لسكان مدينة ترينتون.

وأفادت وسائل إعلام بأن الأمر ألغي لاحقا.

وقال مدير هيئة إدارة الطوارئ في مقاطعة تود، آش جروفز، إن عربة قطار واحدة اشتعلت فيها النيران وأخرى تضرّرت، وكانتا محمّلتين بالكبريت المصهور، مضيفا أن فريق المواد الخطرة موجود في الموقع.

وأوردت ويكت، أن طريقا سريعا يربط بين مدينتي ترينتون وبمبروك أُغلق حتى إشعار آخر، بحسب الغد.