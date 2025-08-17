الحوثيون: استهدافنا مطار اللد بصاروخ فرط صوتي

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يحيى سريع، الأحد، أن الجماعة نفذت عملية نوعية استهدفت مطار اللد في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأكد سريع في بيان له، أن العملية حققت هدفها بنجاح وأدت إلى تعليق حركة المطار، مشددًا على أن الجماعة مستمرة في أداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

من جانبها، كانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت أن السلطات أغلقت المجال الجوي بعد رصد الصاروخ الذي أُطلِق من اليمن، فيما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراض الصاروخ وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم استهداف منشأة للطاقة يستخدمها الحوثيون في اليمن، وذلك بعد أيام من اعتراض صاروخ آخر أُطلق من الأراضي اليمنية.