الرياض - (د ب أ)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد عددًا من الأوامر الملكية الجديدة تضمنت إعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، بينهم مساعد وزير الدفاع السعودي طلال العتيبي.

وقال الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد في ثلاثة بيانات إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بإعفاء مساعد وزير الدفاع السعودي طلال العتيبي، وإعفاء محمد الماضي رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية من منصبه.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإنه جرى كذلك إعفاء غسان الشبل المستشار في أمانة مجلس الوزراء من منصبه.