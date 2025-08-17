إعلان

كييف تعلن إسقاط 40 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

01:50 م الأحد 17 أغسطس 2025

طائرة مسيرة

(د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 40 من أصل 60 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان الذي نشر عبر تطبيق تليجرام إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" و60 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وبريانسك، وميلروفو، وبريمورسكو-أختارسك، وشاتالوفو الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 40 طائرة مسيرة معادية من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية في شمال وشرق أوكرانيا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

سلاح الجو الأوكراني طائرة مسيرة روسية طائرة مسيرة أوكرانيا
