بضمانات صينية.. تفاصيل عرض بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا



كتبت- سهر عبد الرحيم:

طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، مقترحًا يعرض شروط موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.



وتضمن عرض بوتين، انسحاب أوكرانيا بشكل كامل من منطقتي دونيتسك ولوجانسك شرقي البلاد مقابل تعهد روسي بتجميد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريزهيا الجنوبيتين، بحسب ما قالته مصادر لوكالة "رويترز".



وذكرت المصادر، أن بوتين يسعى أيضًا إلى الاعتراف الرسمي بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو من أوكرانيا في عام 2014. وأشارت إلى أن روسيا ستكون مستعدة لإعادة مساحات صغيرة نسبيًا من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها في منطقة سومي الشمالية ومنطقة خاركيف الشمالية الشرقية.



إضافة إلى ذلك، فإنه سوف يتم منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقًا للمصادر. وتسيطر روسيا تقريبًا على كامل لوجانسك، بينما تسيطر على نحو 70% من دونيتسك.



وطلب بوتين أيضًا من الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة روسيا على المناطق الأوكرانية التي ستحصل عليها بموجب اتفاق سلام، وفقًا لما أفاد مصدر لموقع "أكسيوس" الأمريكي.



وقال المصدر، إن الرئيس الروسي أبدى استعداده لمناقشة ضمانات أمنية لأوكرانيا، لكنه ذكر الصين كأحد الضامنين المحتملين، مما قد يُلمح إلى معارضته لقوة أمنية مؤلفة من قوات حلف الناتو.



ومن جانبه، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أي انسحاب من الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أن بلاده سترفض أي اقتراح لمغادرة دونباس (تتكون من منطقتي دونيتسك ولوجانسك). وقال زيلينسكي، إن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام بوتين "لبدء حرب ثالثة" في أوكرانيا، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

موقف ترامب

عقب انتهاء قمة ألاسكا، يوم الجمعة، أجرى الرئيس الأمريكي مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني والقادة الأوروبيون أبلغهم فيها بتفاصيل لقائه بالرئيس الروسي. ووفقًا لما تم تسريبه، فإن ترامب يدعم خطة تنازل كييف عن منطقة دونباس لموسكو لضمان إنهاء الحرب، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان".



وقال ترامب، خلال المكالمة، لقادة أوروبيين، إنه يعتقد أن اتفاق السلام يمكن التفاوض عليه إذا وافق زيلينسكي على التخلي عن منطقة دونباس، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين أوروبيين كبيرين.



يأتي تأييد الرئيس الأمريكي للتنازل عن منطقة دونباس الأوكرانية، الغنية بالموارد مثل الفحم وخام الحديد، لصالح روسيا، بالتزامن مع دعوته للتوجه مباشرة نحو اتفاق سلام بدلًا من الاكتفاء بوقف إطلاق النار، الذي اعتبره في منشور على منصته "تروث سوشيال"، السبت، أنه "في كثير من الأحيان لا يصمد".



ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن دعم الولايات المتحدة للتنازل عن منطقة دونباس لروسيا يمثل خرقًا للعلاقات مع أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين الذين يعارضون مثل هذه الصفقة، إذ يتبنى القادة الأوروبيون الموقف ذاته الذي تتمسك به أوكرانيا بشأن "وحدة أراضيها"، مؤكدين أن "الحدود الدولية لا يمكن ولا يجوز تغييرها بالقوة".



ورغم أن قمة ألاسكا فشلت في تحقيق الهدف منها وهو تأمين وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، فإن الرئيس الأمريكي قال، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه ونظيره الروسي ناقشا نقل الأراضي والضمانات الأمنية لأوكرانيا، و"اتفقا إلى حد كبير". وأضاف "على أوكرانيا أن توافق عليه. ربما سيقولون لا".



ومن المقرر أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم غد الاثنين، واشنطن للقاء الرئيس ترامب. ودعت الولايات المتحدة قادرة أوروبيين لحضور الاجتماع.