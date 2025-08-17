ديمقراطي إسرائيلي: حكومة نتنياهو تخلت عن مسؤولياتها تجاه الأسرى

وكالات

أعلن زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، السبت، عن عزمه المشاركة في الإضراب المزمع تنظيمه اليوم الأحد، احتجاجا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الدافع الأساسي هو "الالتزام بقضية الأسرى المحتجزين في غزة".

وأوضح الزعيم أن الحكومة الحالية تخلت عن مسؤولياتها تجاه الأسرى، مشددا على أن الإضراب يمثل وسيلة للضغط من أجل إنهاء الحرب في القطاع ودفع الحكومة نحو إجراء انتخابات مبكرة يراها ضرورية لإنقاذ إسرائيل من أزمتها السياسية والأمنية الراهنة.

وأعلنت بلدية تل أبيب إغلاق جميع المراكز الجماهيرية في المدينة الأحد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي انسجاما مع الجهود الشعبية لإعادة الأسرى وإظهار التضامن مع عائلاتهم.

وتعكس هذه التحركات تصاعد حالة الاحتقان الداخلي في إسرائيل، حيث تتقاطع المطالب الإنسانية المتعلقة بالأسرى مع المطالب السياسية بإسقاط حكومة نتنياهو.

وأشار مراقبون إلى أن استمرار الحرب في غزة دون إحراز تقدم في ملف الأسرى يزيد الضغوط الشعبية على الحكومة.

ويحذر محللون من أن مشاركة أحزاب معارضة وبلديات كبرى في الإضراب قد تفتح الباب أمام موجة احتجاجات أوسع، قد تتحول إلى أزمة سياسية حادة، خاصة في ظل تزايد الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة بالتزامن مع الأزمة الأمنية والعسكرية التي تمر بها إسرائيل.