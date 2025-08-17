خيار موسكو المفضل.. روسيا تأمل فوز المرشح المصري برئاسة اليونسكو

وكالات

أعرب ألكسندر عليموف، سكرتير اللجنة الروسية لدى "اليونسكو"، عن أمل موسكو بفوز المرشح المصري خالد العناني برئاسة المنظمة، مشيرا إلى تميزه بعدم الانحياز للسياسات التي تتبعها أمانة "اليونسكو".

ويشهد السباق على منصب المدير العام للمنظمة تصاعدا مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في خريف 2025، حيث سيخلف الفائز الفرنسية أودري أزولاي.

ويبرز ضمن المنافسة أسماء لافتة، منها الوزير المصري السابق خالد العناني، والنائبة الحالية للمدير العام المكسيكية غابرييلا راموس، ونائب المدير العام السابق الكونغولي فيرمين إدوارد ماتوكو.

واعتبر عليموف أن المرشح المصري يمثل خيار روسيا المفضل، مقارنة بالمرشحين الآخرين الذين ينتمون إلى التيار الداخلي للمنظمة، والذي تواجه موسكو صعوبة في التعامل معه.

وأضاف أن موسكو تتطلع إلى عودة "اليونسكو" لمبدأ الحياد بعد فترة من التوترات والانحياز، في إشارة إلى الانتقادات السابقة التي وجهها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمديرة العامة الحالية أزولاي.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية أجواء جيوسياسية متوترة، ما يجعل اختيار المدير العام المقبل محطة مفصلية قد تعيد رسم سياسات "اليونسكو" وعلاقاتها الدولية.