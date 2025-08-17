قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين



وكالات

أضرمت قوات الاحتلال النار، في منزل ببلدة كفر دان، غربي جنين، بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أضرمت النار في منزل المواطن "مصطفى عابد أبو سلطان"، في كفر دان، بعد مداهمته وتفتيشه.

كانت قوة من جيش الاحتلال قد اقتحمت بلدة كفر دان، ونشرت آلياتها في شوارعها، وسط إطلاق للرصاص الحي.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب حمدان موسى محمد أبو عليا، البالغ من العمر 18 عامًا، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير، شمال شرقي رام الله.

وبحسب وكالة وفا، اقتحمت قوات الاحتلال القرية وأطلقت الرصاص الحي صوب الشاب أبو عليا فأصابته في ظهره قبل أن تعتدي عليه بالضرب، وفق ما أفاد به رئيس المجلس القروي أمين أبو عليا، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده لاحقًا متأثرًا بإصابته، بحسب الغد.