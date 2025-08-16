وكالات

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، التصريحات "الإجرامية" لرئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي السابق أهارون هاليفا التي كشف فيها أن إبادة 50 ألف فلسطيني كانت هدفا مقصودا.

وأشارت حماس، إلى أن اعترافات رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي أهارون هاليفا تمثل دليلا قاطعا على عقيدة الإبادة التي تحكم سلوك هذا "الكيان النازي".

ودعت حماس، الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إلى توثيق تصريحات رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي هاليفا وتفعيل أوامر الملاحقة بحق قادة الاحتلال.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن تسجيل مسرب للرئيس السابق لشعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال (أمان)، أهارون هاليفا، بأن الاحتلال خطط لاغتيال القائدان في حركة حماس، يحيى السنوار ومحمد الضيف، قبل 7 أكتوبر 2023.

وقال هاليفا في التسجيل المسرب، إن "نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال) جبان وفشل في الاختبار"، مؤكدًا أن كل من شغل منصبًا في 7 أكتوبر عليه أن يرحل ويفسح المجال لغيره.

واعترف المسؤول الإسرائيلي، بأنه أخفق في 7 أكتوبر و"بالتأكيد لن يتم مسامحتي"، مردفًا: "نحن والمستوى السياسي كان علينا أن نوفر الحماية لمواطنينا لكننا لم نفعل".

وحرّض هاليفا على قتل الفلسطينيين، قائلًا: "يجب أن يُقتل 50 فلسطينيًا مقابل كل إسرائيلي قُتِل في 7 أكتوبر، ولا يهم إن كان الأمر يتعلق بأطفال أو نساء"، بحسب التسجيل المسرب الذي نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

وتابع الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال: "الفلسطينيون يحتاجون من حين لآخر لنكبة ليشعروا بالثمن".

كما تطرق المسؤول الإسرائيلي السابق إلى القتال مع حزب الله اللبناني، قائلًا "نصر الله (الأمين العام السابق لحزب الله الذي اغتالته إسرائيل) أخطأ في خوض معركة صغيرة ولم يتوقع قتله".