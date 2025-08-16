المستشار الألماني: اتفاق سلام سريع في أوكرانيا أفضل من وقف إطلاق النار

برلين - (د ب أ)

اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا مبررة حتى بدون وقف إطلاق نار مسبق، شريطة التوصل إلى اتفاق سريع.

وقال ميرتس اليوم السبت في مقابلة مع قناة "زي دي إف" الألمانية، "إذا نجح ذلك، فسيكون ذلك أفضل من وقف إطلاق نار قد يستمر لأسابيع دون إحراز مزيد من التقدم في الجهود السياسية والدبلوماسية".

وكانت الحكومة الألمانية وحكومات أوروبية أخرى قد أصرت، قبل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا أمس الجمعة، على أن وقف إطلاق النار الفوري يجب أن يمثل بداية لعملية سلام في أوكرانيا.

كان ترامب أيد أيضا هذا الموقف، لكنه تخلى عنه، مثلما أوضح بعد القمة.

وقال ميرتس إنه من الواضح أن الجانب الروسي ليس مستعدا لوقف إطلاق النار.

كما انتقد المستشار الألماني روسيا لمواصلتها الهجوم على أوكرانيا خلال المحادثات بين ترامب وبوتين.