جعجع يعلق على خطاب حزب الله: يشكّل تهديدًا مباشرًا للحكومة اللبنانية

وكالات

علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم السبت، على خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، قائلًا إنه مرفوض بكل المقاييس.

واعتبر جعجع، في منشوره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن خطاب قاسم "يشكّل تهديدًا مباشرًا للحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، وللأكثرية النيابية التي منحت هذه الحكومة الثقة بالدرجة الثانية، وللمؤسسات الدستورية كافة في لبنان، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وهو تهديد مباشر أيضًا لكل لبناني حر".

وأكد جعجع، أن الشعب اللبناني يقف في هذه اللحظات الحساسة خلف المؤسسات الدستورية، ممثلة برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة اللذين يسعيان إلى إعادة لبنان إلى نفسه وإلى إعادة المجتمع الدولي أيضًا إلى جانبه.

وجاءت تصريحات جعجع، ردًا على ما قاله الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، بأن قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح الحزب قد يؤدي إلى "حرب أهلية"، مؤكدًا أن الحزب مستعدّ لخوض "معركة" للحفاظ على سلاحه.

وقال قاسم، إن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا وصفه بأنه "خطيرًا جدًا" خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، زاعمًا أن الحكومة تعرض البلاد لأزمة كبيرة.

وتابع: "فلتجتمع الحكومة للتخطيط لمواجهة العدوان لا لتسليم البلد إلى متغول لا يشبع، المقاومة تأخذ شرعيتها من الدماء والتحرير والحق والأرض ولا تأخذها منكم ولا تحتاجها منكم".







