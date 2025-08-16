ماذا حدث في أوكرانيا خلال قمة ألاسكا بين بوتين وترامب؟

القاهرة- مصراوي:

بينما التقى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في أنكوريج بولاية ألاسكا، استمر القتال في أوكرانيا بلا توقف، سواء على الأرض في شرق البلاد أو في الهجمات الجوية باستخدام الطائرات المسيرة.

قال الجيش الأوكراني مساء أمس إنه تمكن من طرد القوات الروسية من عدة مستوطنات بالقرب من مركز بوكروفسك الاستراتيجي، بعد تقدم روسي في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت هيئة الأركان العامة أن الوحدات الأوكرانية "أوقفت تقدم العدو خلال الأيام الثلاثة الماضية"، وأسفرت العمليات عن مقتل نحو 300 جندي روسي.

وأضافت الوزارة: "تستمر عمليات تحقيق الاستقرار في اتجاه دوبروبيليا"، في إشارة إلى بلدة تقع على طريق حيوي لإمدادات القوات الأوكرانية في بوكروفسك، التي تحيط بها القوات الروسية من ثلاث جهات.





وأشار معهد دراسة الحرب في واشنطن إلى أن "القيادة العسكرية الروسية تحاول إعادة نشر القوات والوسائل لتعزيز واستغلال الاختراق بالقرب من دوبروبيليا، لكنها لم تنجح حتى الآن".

وتتعرض القوات الأوكرانية لضغوط كبيرة في منطقة دونيتسك، التي تزعم روسيا ضمها بشكل غير قانوني، حيث تحتل القوات الروسية نحو ثلاثة أرباع المنطقة.

وفي الحرب الجوية، أفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 85 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" وصاروخًا باليستيًا واحدًا خلال الليل، مع تسجيل ضربات صاروخية و24 غارة بطائرات مسيرة على 12 موقعًا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.





ورغم ذلك، فإن العدد الإجمالي للهجمات الروسية بطائرات مسيرة في النصف الأول من أغسطس (1140 هجومًا) انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالنصف الأول من يوليو (3976 هجومًا)، وفقًا للأرقام الأوكرانية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل وحتى يوم السبت فوق عدة مناطق، بما في ذلك اعتراض عشر طائرات فوق منطقة روستوف.

وانتهت القمة التي جمعت ترامب مع بوتين في ألاسكا دون التوصل إلى اتفاق حول الحرب في أوكرانيا.

في رحلة عودته من ألاسكا، أجرى ترامب محادثة مطولة وعميقة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انضم إليها لاحقًا عدد من القادة الأوروبيين، واستمرت لأكثر من ساعة ونصف.

وعقد ترامب وبوتين مؤتمرًا صحفيًا عقب محادثاتهما، دون الكشف عن الكثير من التفاصيل الدقيقة حول ما دار بينهما. وأشار ترامب خلال ظهوره مع بوتين إلى إمكانية عقد لقاء مستقبلي، وقال: "سنتحدث إليك قريبًا جدًا، وربما نراك قريبًا جدًا"، فيما أجاب بوتين بالإنجليزية: "المرة القادمة في موسكو".



وفي مقابلة لاحقة مع فوكس نيوز، ألمح ترامب إلى إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يجمعه ببوتين وزيلينسكي، إلا أن أحد كبار مساعدي الكرملين تولى متابعة هذه الفكرة لاحقًا.

كما أعلن زيلينسكي أن الاجتماع مع ترامب سيُعقد في واشنطن العاصمة يوم الاثنين، لمواصلة مناقشة سبل التوصل إلى حل للأزمة.





