القاهرة- مصراوي:

انتقدت وسائل الإعلام الأوكرانية بشدة قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، واصفة إياها بأنها "مخزية" و"عديمة الفائدة".

ونشرت صحيفة "كييف إندبندنت" افتتاحية قالت فيها إن القمة كانت "مُقززة. مُخزية. وفي النهاية، عديمة الفائدة"، مشيرة إلى أن ترامب لم ينفذ تحذيره من "عواقب وخيمة" على روسيا، بينما استفاد بوتين من اللقاء ليحظى بـ"قبول واحترام زعيم العالم الحر"، بعد أن كان يُوصف من قِبل سلف ترامب بأنه "قاتل".

وأشارت الصحفية الأوكرانية "كريستينا بيردينسكيخ" إلى الشعور بخيبة الأمل، قائلة عبر فيسبوك: "مئة تحية لبوتين، وسجادة حمراء للروح، وطائرات مقاتلة في السماء لإثارة الرعب، ولا شيء في النهاية".

وأضافت أن ترامب "فشل" في التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال القمة.

كما عبّر سياسيون وناشطون أوكرانيون عن انتقادهم، حيث قال عضو البرلمان ياروسلاف جيليزنياك في منشور على تليجرام: "يبدو أننا شهدنا عدمًا أمريكيًا عظيمًا وجميلًا آخر ...".

بينما وصف الناشط المدني والبرلماني السابق مصطفى نعيم استضافة بوتين بأنها انضمام أمريكا إلى "الصف الطويل من أولئك الذين اعتقدوا أنه من الممكن مصافحة الجلاد دون أن تتلطخ أيديك بدمائه".

كما أثار لقاء ترامب مع بوتين، موجة واسعة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي الأوكرانية، وسط انتقادات لغياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن المحادثات.

وصف العديد من المستخدمين الأوكرانيين القمة بأنها انتصار لبوتين، معتبرين أن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لضمان السلام، مع الإشارة إلى انتهاكات محتملة للبروتوكول الدبلوماسي.

ردود الفعل تراوحت بين السخرية اللاذعة وبين التأملات الجادة حول مستقبل أوكرانيا وأمنها:

قالت أولجا رودينكو: "هذه خلفيات هاتف بوتين الجديدة. جنود أمريكيون راكعون تحت حروف كبيرة كُتب عليها 'روسيا'. لتجهيز السجادة الحمراء. لمجرم حرب."

بينما قالت يارينا تشورنوهوز: "هكذا يبدو غياب العدالة والكرامة والعقل. مصافحة من قتل خلال الاحتلال العسكري والقصف الصاروخي – قرابة مليون أوكراني لم يرغبوا قط في خوض الحروب ولم يبدأوها."

فيما قالت كاتيا بوهوسلافسكا: "أنا أهرب من مسؤولية القتل الجماعي."

من جهته، أجرى ترامب محادثة مطولة مع زيلينسكي على متن الطائرة الرئاسية بعد القمة، تناول خلالها تطورات الأزمة الأوكرانية، بينما أكدت وسائل الإعلام الأوكرانية أن القمة كانت "مخزية" و"عديمة الفائدة".

كما نفى مستشار الكرملين يوري أوشاكوف أن تكون فكرة اجتماع ثلاثي يضم أوكرانيا قد طرحت خلال القمة، في حين أعرب زيلينسكي سابقاً عن دعمه لمثل هذا الاجتماع لضمان "ضمانات أمنية موثوقة" بالتعاون مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

