حماس ترفض إدراجها في قائمة الأمم المتحدة للعنف الجنسي

وكالات

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة للتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس 2025 بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، والذي تضمّن إدراج الحركة ضمن "القائمة السوداء" لمرتكبي الجرائم الجنسية.

وقالت حماس، في بيان مساء الجمعة، إن هذه خطوة باطلة قانونيًا ومجافية للحقائق، وتندرج ضمن ازدواجية المعايير السياسية التي باتت تقوّض مصداقية المنظومة الدولية.

وأكدت أن هذا الإدراج يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها، بل اعتمد حصرًا على روايات إسرائيلية "مسيّسة" و"مفبركة" بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يُشكّل خرقًا فاضحًا للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.







