القاهرة- مصراوي:

عقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين مؤتمرًا صحفيًا قصيرًا على نحو لافت، اكتفيا فيه بتصريحات مقتضبة دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن الاتفاق الذي توصلا إليه.

وغادر الزعيمان المنصة فور انتهاء كلمتيهما، من دون الرد على أي أسئلة من الصحفيين الحاضرين.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، في المؤتمر الصحفي لقمة ألاسكا عن نتائج مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المؤتمر الصحفي، قال بوتين إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ترامب "سيمهد الطريق نحو السلام في أوكرانيا"، مؤكدًا أن الوضع هناك يرتبط "بالتهديدات الأساسية" لأمن روسيا. وأوضح أن التوصل إلى اتفاق دائم يتطلب القضاء على "جميع الجذور الأساسية والأسباب الرئيسية لهذا الصراع".

وأضاف بوتين: "أتفق مع الرئيس ترامب، كما قال اليوم، على أنه من الطبيعي ضمان أمن أوكرانيا أيضًا. وبطبيعة الحال، لقد أعددنا أنفسنا للعمل على ذلك".

وعادةً ما يبدأ المؤتمر الصحفي المشترك الذي يستضيف فيه رئيس أمريكي نظيره الأجنبي بكلمة من الزعيم الأمريكي، تليها كلمة الضيف.

لكن في قمة ألاسكا اليوم، كسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا التقليد، حيث افتتح المؤتمر الصحفي بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع حديثه.