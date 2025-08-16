بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"



القاهرة- مصراوي:

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى أوكرانيا والقادة الأوروبيين دعاهم فيها إلى عدم التدخل في المسار الحالي للمفاوضات.

وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي في أنكوريج بولاية ألاسكا،: "نتوقع أن تنظر كييف والعواصم الأوروبية إلى كل هذا بشكل بنّاء، وألا تخلق أي عقبات أو تحاول إفشال التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المؤامرات خلف الكواليس".

واقترح الرئيس الروسي، باللغة الإنجليزية، أن تُعقد القمة المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الروسية موسكو.

وأثار الاقتراح رد فعل متحفظًا من ترامب، الذي أقرّ بأن الموافقة على هذه الخطوة ستكون مثيرة للجدل، لكنه لم يستبعدها تمامًا، قائلاً: "هذا اقتراح مثير للاهتمام، وسأتعرّض لبعض الانتقادات بسببه، لكن يمكنني أن أرى احتمال حدوثه".