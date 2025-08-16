ترامب ردا على دعوة بوتين لزيارة موسكو: سأتعرض للانتقاد لكن قد يحدث



القاهرة- مصراوي

في ختام اجتماعهما الأخير، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة مباشرة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لعقد القمة القادمة في موسكو، قائلاً بالإنجليزية: "المرة القادمة في موسكو".

ترامب، الذي بدا متفاجئًا بالاقتراح، علّق قائلاً: "هذا أمر مثير للاهتمام، سأتعرض لبعض الانتقادات بسببه، لكنني أرى أنه من الممكن حدوثه".

وبعد اللقاء، وصف ترامب محادثاته مع بوتين بأنها مثمرة للغاية، مؤكدًا أنهما توصلا إلى اتفاقات بشأن العديد من القضايا، ولم يتبقَّ سوى القليل من النقاط العالقة.

كما أشار إلى أنه سيجري اتصالات هاتفية لإطلاع المعنيين على ما دار في الاجتماع.