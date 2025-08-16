مقاتلات تعترض الطائرات الروسية في أوكرانيا تستقبل بوتين في ألاسكا

القاهرة- مصراوي:

شهد مدرج قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" المشتركة في مدينة أنكوريج، ولاية ألاسكا، مشهدًا لافتًا يوم الجمعة، قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث اصطفت أربع طائرات مقاتلة من طراز F-22 رابتور على طول السجادة الحمراء التي جمعت الرئيسين.

وتُعد هذه المقاتلات من الطراز نفسه الذي تستخدمه القوات الجوية الأمريكية لاعتراض الطائرات الروسية التي تعمل بشكل روتيني قبالة سواحل ألاسكا.

في السنوات الأخيرة، انطلقت مقاتلات F-22 – المتمركزة عادة في القاعدة ذاتها التي تحتضن محادثات ترامب وبوتين – عدة مرات لاعتراض قاذفات بعيدة المدى وطائرات مقاتلة روسية تحلّق داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا (ADIZ)، والتي تمتد نحو 200 ميل قبالة الساحل الغربي للولاية.

ورغم أن هذه المنطقة تُعد من الناحية القانونية مجالًا جويًا دوليًا، إلا أنها تُستخدم كحاجز أمني يتطلب التعرف السريع على أي طائرة تدخلها، وفقًا لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (NORAD)، التي توضح أن "منطقة الدفاع الجوي تبدأ حيث ينتهي المجال الجوي السيادي، وهي امتداد محدد للمجال الجوي الدولي لصالح الأمن القومي".

ولا تقوم قيادة NORAD دائمًا بإرسال مقاتلات لاعتراض الطائرات الروسية في المنطقة، إذ يقتصر الأمر أحيانًا على الرصد والتتبع. وكانت آخر مرة أعلنت فيها القيادة عن تحليق طائرات عسكرية روسية في منطقة الدفاع الجوي يوم 22 يوليو الماضي، بحسب بيان صحفي رسمي.