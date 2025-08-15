رجال الإطفاء: احتواء معظم حرائق الغابات في اليونان لكن الخطر قائم

أثينا- (د ب أ)

تمكنت خدمة الإطفاء من احتواء معظم حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرا بمختلف أنحاء اليونان، غير أن خطر

اندلاع حرائق الغابات مرتفع للغاية اليوم الجمعة.

وفي خيوس، مازالت جبهة الحرائق بين قريتي ليبتوبودا وكامبيا نشطة صباح اليوم الجمعة، طبقا لصحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الجمعة.

وفي هالكيديكي، تم السيطرة بشكل جزئي على حريق غابات اندلع حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء أمس الخميس، في منطقة غابات في ستراتوني، بدون تهديد لمناطق سكنية، حسب إدارة الإطفاء.

وتم حشد 60 رجل إطفاء و20 مركبة لإطفاء الحريق.

وتم إخماد الحريق في منطقة سيخاينا الأوسع نطاقا في باتراس. ومع ذلك مازالت قوات الإطفاء القوية على أهبة الاستعداد اليوم وتضم 256 رجل إطفاء.

وخطر اندلاع حرائق الغابات اليوم الجمعة مرتفع للغاية في آتيكا وبيلوبونيز ووسط اليونان وتيساليا ووسط مقدونيا وشرق مقدونيا وتراقيا وشمال وجنوب بحر إيجه.