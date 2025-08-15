إعلان

وفاة نحو 49 إثر فيضانات مفاجئة بسبب الأمطار الغزيرة في شمال غرب باكستان

12:01 م الجمعة 15 أغسطس 2025

فيضانات مفاجئة شمال غرب باكستان

background

بيشاور (باكستان)- (أ ب)

صرح مسؤولون في باكستان اليوم الجمعة بأن 49 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على شمال غرب البلاد ومناطق أخرى.

فيضانات مفاجئة شمال غرب باكستان (1)

ونجحت فرق الانقاذ في إجلاء 1300 سائح تقطعت بهم السبل في منطقة جبلية تعرضت لانهيارات أرضية.

فيضانات مفاجئة شمال غرب باكستان (2)

وذكر مسؤولون محليون أن أكثر من 360 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، قضوا نحبهم في حوادث مرتبطة بهطول الأمطار في مختلف أنحاء باكستان منذ يوم 26 يونيو الماضي، ووقعت معظم الوفيات في مناطق بشمال وشمال غرب البلاد.

فيضانات مفاجئة شمال غرب باكستان (3)

وقال فيض الله فراق المتحدث باسم الحكومة الإقليمية بإقليم جلجت بلتستان إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم أمس الخميس بسبب فيضانات مفاجئة في منطقة جازار بالإقليم. وأفاد مسؤول بفرق الانقاذ يدعى أمجد خان أن 16 شخصا آخرين، من بينهم نساء وأطفال، فارقوا الحياة أول أمس بإقليم خيبر باختونخوا بعد أن تسببت موجة أمطار غزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة، وأضاف أن المياه جرفت 17 شخصا آخرين ومازالوا في عداد المفقودين.

فيضانات مفاجئة شمال غرب باكستان (4)

وذكر مسؤول حكومي يدعى سليم خان في منطقة بتجرام بشمال غرب البلاد أن الفيضانات المفاجئة أودت بحياة عشرة أشخاص، ومازال 18 آخرون في عداد المفقودين.

فيضانات مفاجئة شمال غرب باكستان (5)

وأفادت هيئة إدارة الكوارث في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم أمس الخميس في حوادث منفصلة مرتبطة بالأمطار.

4501839_2_11zon

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداي في بيان عن أسفه وحزنه بسبب الوفيات وطلب من السلطات الإسراع في أعمال الإنقاذ والمساعدة في المناطق المتضررة جراء الفيضانات.

