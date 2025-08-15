بيشاور (باكستان)- (أ ب)

صرح مسؤولون في باكستان اليوم الجمعة بأن 49 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على شمال غرب البلاد ومناطق أخرى.

ونجحت فرق الانقاذ في إجلاء 1300 سائح تقطعت بهم السبل في منطقة جبلية تعرضت لانهيارات أرضية.

وذكر مسؤولون محليون أن أكثر من 360 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، قضوا نحبهم في حوادث مرتبطة بهطول الأمطار في مختلف أنحاء باكستان منذ يوم 26 يونيو الماضي، ووقعت معظم الوفيات في مناطق بشمال وشمال غرب البلاد.

وقال فيض الله فراق المتحدث باسم الحكومة الإقليمية بإقليم جلجت بلتستان إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم أمس الخميس بسبب فيضانات مفاجئة في منطقة جازار بالإقليم. وأفاد مسؤول بفرق الانقاذ يدعى أمجد خان أن 16 شخصا آخرين، من بينهم نساء وأطفال، فارقوا الحياة أول أمس بإقليم خيبر باختونخوا بعد أن تسببت موجة أمطار غزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة، وأضاف أن المياه جرفت 17 شخصا آخرين ومازالوا في عداد المفقودين.

وذكر مسؤول حكومي يدعى سليم خان في منطقة بتجرام بشمال غرب البلاد أن الفيضانات المفاجئة أودت بحياة عشرة أشخاص، ومازال 18 آخرون في عداد المفقودين.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم أمس الخميس في حوادث منفصلة مرتبطة بالأمطار.

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداي في بيان عن أسفه وحزنه بسبب الوفيات وطلب من السلطات الإسراع في أعمال الإنقاذ والمساعدة في المناطق المتضررة جراء الفيضانات.