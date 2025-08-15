أمريكا: تقدم في السيطرة على حريق بطول طريق سريع بلوس أنجلوس

جورمان(كاليفورنيا)- (أ ب)

ذكر مسؤولون أمريكيون أن رجال الإطفاء بدعم جوي كافحوا للسيطرة على حريق غابات ناجم عن الرياح اندلع صباح أمس الخميس في تلال على طول الطريق السريع 5 في شمال غرب مقاطعة لوس انجليس.

واندلع حريق كينج، حوالي الساعة الواحدة صباحا ودمر حوالي ميل مربع(5ر2 كيلومتر مربع) من الشجيرات الجافة في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة على بعد حوالي 60 ميلا(100 كيلومتر) شمال وسط مدينة لوس أنجلوس.

وأغلقت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا بعض مسارات الطرق السريعة، بينما كافحت فرق الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب التي امتدت على طول سفوح التلال قرب الفجر. وتم إغلاق مخارج ومداخل الطرق بالقرب من طريق سموكي بير، بالإضافة إلى العديد من الطرق المحيطة إلى الشمال مباشرة من بحيرة بيراميد في منطقة جبلية تشتهر برياضات المشي لمسافات طويلة وركوب القوارب.