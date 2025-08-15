إعلان

السجن 26 شهرًا لأمريكي متهم بتهديد معابد يهودية وقنصلية إسرائيل

03:02 ص الجمعة 15 أغسطس 2025

جون ريردون (60 عامًا)

وكالات

قضت محكمة أمريكية في بوسطن بسجن رجل من ولاية ماساتشوستس لمدة 26 شهرًا، لإدانته بتهديد معابد يهودية والقنصلية الإسرائيلية، في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2023.

ووفقًا لوكالة رويترز، أقر جون ريردون (60 عامًا) بالذنب في نوفمبر الماضي في التهم الموجهة إليه، والتي تضمنت إجراء عشرات المكالمات وإرسال رسائل صوتية عنيفة ومعادية للسامية لمؤسسات يهودية بدءًا من 7 أكتوبر 2023.

وذكر الادعاء أن ريردون هدد بتفجير أماكن العبادة اليهودية، وقال في إحدى الرسائل إنه "حان الوقت لإعداد الأفران مرة أخرى"، في إشارة إلى المحرقة النازية. كما اتصل بالقنصلية الإسرائيلية في بوسطن 98 مرة على مدى عدة أشهر.

وطالبت محامية الدفاع بتخفيف الحكم إلى تسعة أشهر، مشيرة إلى أن مشاكل الصحة العقلية دفعت موكلها لارتكاب جريمة "مرعبة ومؤذية للغاية".

الولايات المتحدة معاداة السامية تهديدات القنصلية الإسرائيلية حرب غزة
