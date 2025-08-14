إعلان

تقارير: ترامب يطارد وزراء في النرويج للحصول على جائزة نوبل

05:31 م الخميس 14 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

وكالات

أفادت صحيفة "داجينز نارينجسليف" النرويجية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بوزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج الشهر الماضي؛ لمناقشة الرسوم الجمركية والاستفسار أيضا عن جائزة نوبل التي يسعى للحصول عليها.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر، إن ستولتنبرج فوجئ خلال سيره في أحد الشوارع بأوسلو، باتصال هاتفي من ترامب حيث طالبه بجائزة نوبل ومناقشة مسألة الرسوم الجمركية.

ورشحت دول مثل باكستان وإسرائيل وكمبوديا، الرئيس الأمريكي للحصول على جائزة نوبل للسلام، بعدما توسط لإنهاء عدد من الصراعات الدولية، مؤكدة أنه يستحق الجائزة التي حصدها أربعة رؤساء أمريكيين سابقين.

وفي مناسبات عدة، أبدى الرئيس الأمريكي رغبة في الحصول على الجائزة، مشددا على استحقاقه لها بعد نجاحه في إنهاء صراعات بين باكستان والهند وتوقيع عدد من اتفاقات السلام بيد عدد من الدول.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب يطارد وزراء في النرويج وزير المالية النرويجي ترامب يسعى للحصول على جائزة نوبل
