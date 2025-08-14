استشهاد 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف غزة

غزة- (د ب أ)

استشهد ثمانية مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "فرق الإنقاذ والدفاع المدني انتشلت ثمانية مواطنين استشهدوا إثر قصف طائرات الاحتلال المسيرة، منزلا لعائلة كشكو في حي الزيتون".

وأفاد مستشفى العودة بالنصيرات بأنه "استقبل خلال الـ24 ساعة الأخيرة سبعة شهداء و26 إصابة جراء قصف الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، ووسط القطاع".

وأشار إلى أنه "تم تحويل ستة إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى لاستكمال العلاج".